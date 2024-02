E-Rezepte per KIM: AKNR geht gegen Werbung bei Ärzten vor

Kammer klagt gegen unlauteren Wettbewerb

Das ist allerdings aus Sicht der Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) nicht zulässig. Auf Nachfrage der DAZ bestätigt die Kammer, dass sie auch in dieser Sache Klage gegen den niederländischen Versender erhoben hat. Dabei hebt die AKNR beziehungsweise ihre Rechtsanwältin Anne Bongers-Gehlert allerdings gar nicht auf die Weiterleitung des Tokens an sich ab, die nach aktuellem Stand auch in der Sache unzulässig sei, wie es in der Klageschrift heißt, sondern auf die Werbung hierfür. Die verstoße nämlich gegen § 7 Abs. 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG.)

Nach dieser Vorschrift ist eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise belästigt wird, unzulässig. Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG ist eine unzumutbare Belästigung stets anzunehmen bei Werbung unter Verwendung einer automatischen Anrufmaschine, eines Faxgeräts oder elektronischer Post, ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt. DocMorris kontaktierte die Praxen per KIM. Und weil KIM aus Anwendersicht wie ein E-Mail-Programm funktioniert, das sich demgegenüber durch eine besondere Verschlüsselungstechnik auszeichnet, hat die AKNR kein Problem damit, die KIM-Nachrichten als „elektronische Post“ in diesem Sinne einzuordnen.