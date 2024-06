ABDA erklärt „unorthodoxe“ Stellungnahme

An diesem Freitag läuft die Frist für die Stellungnahmen zum Referentenentwurf für die Apothekenreform ab. Der Bundesverband Deutscher Apothekenkooperationen machte in seiner Stellungnahme „Licht und Schatten“ aus, der Bundesverband der Pharmaziestudierenden wollte sich „betont konstruktiv“ einbringen.

Die ABDA hingegen lehnte das Vorhaben rundum ab, sie gab die Stellungnahme sehr früh ab, sie war nur zwei Seiten lang. Man habe sich zwar detailliert mit dem Referentenentwurf auseinandergesetzt, erklärte Präsidentin Gabriele Regina Overwiening an diesem Mittwoch in einer Pressekonferenz, aber das darin angestrebte Ende der Präsenzpflicht sei so „existenziell“, dass man sich über Weiteres erst unterhalten kann, wenn dieser Punkt weg ist. Deswegen sei die Stellungnahme derart „unorthodox“ geraten.

Die Pressekonferenz war für den Schluss der ABDA-Mitgliederversammlung angesetzt worden, aber diese lief noch, als sich Overwiening den Journalisten stellte. Es seien „weitreichende Themen“ besprochen worden, es gebe „große Herausforderungen“. Die ABDA-Präsidentin betonte noch einmal, dass das Gesetz auf eine Weise „eingekleidet“ und „ummantelt“ sei, als wäre es „etwas Gutes“ für die Apotheken. Dies gelte es aber zu entlarven.