Zudem müssten wegen des Stillstands beim Apothekenhonorar und den „immensen Kostensteigerungen“ immer mehr Apotheken schließen. „Wir haben den Minister auch über die verheerenden Folgen des BGH-Urteils zu den Großhandels-Skonti hingewiesen.“

Overwiening habe Lauterbach davor gewarnt, „die Bedingungen an den Apothekenbetrieb aufzuweichen“. Sollte der Minister an seinen Plänen für Apotheken ohne Apothekerinnen und Apotheker festhalten, wäre es beispielsweise nicht mehr möglich, Betäubungsmittel abzugeben, individuelle Arzneimittel in der Apotheke herzustellen oder zu impfen. Bei der Präsenzpflicht „liegen die Vorstellungen des Ministeriums und der Apothekerschaft weiterhin auseinander und wurden intensiv diskutiert“, so Overwiening.

Mit Blick auf das BGH-Urteil habe man Lauterbach gebeten, nicht zu warten und Skonti in der Arzneimittelpreisverordnung zügig zuzulassen. Die Frage nach einer Anhebung des Apothekenhonorars beispielsweise bleibt jedoch etwas im Dunkeln. Hierzu heißt es lediglich, es bestehe an diesem Punkt „auch innerhalb der Bundesregierung noch Klärungsbedarf. Beide Seiten wollen zu diesen Themen weiter im Gespräch bleiben.“

Finanzminister stellt sich quer

Der zuständige Abteilungsleiter Thomas Müller hatte bei einer Veranstaltung im hessischen Gudensberg vor etwa zwei Wochen einer Erhöhung des Fixhonorars eine Absage erteilt. Lediglich eine bessere Vergütung der Not- und Nachtdienste sei vom BMG geplant – und selbst hier stellt sich allerdings Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) quer. Laut den Ausführungen Müllers ist spätestens für diese Woche mit der Veröffentlichung des Referentenentwurfs für die Apothekenreform zu rechnen.