Overwiening: „Wut ersetzt keine Strategie“

Am kommenden Montag startet die neue Kampagne der ABDA. „Gesundheit sichern. Die Apotheke“, so der Name. Einer der sogenannten Claims lautet: „Wir sehen rot“. Apothekenteams können sich dann rot kleiden und in der Offizin Plakate aufhängen. Das Ziel sei, stets mit den Patientinnen und Patienten ins Gespräch zu kommen, erläuterte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening Anfang der Woche bei der Vorstellung.

Offensichtlich sind aber noch viele Fragen offengeblieben. In den sozialen Medien hatte es Kritik und Unverständnis für die zahnlos anmutende neue Kampagne gegeben. Overwiening wendete sich an diesem Freitag in einem im ABDA-Newsroom veröffentlichten Video an die Apothekerschaft, um die Gründe für den Protest zu erklären.

Warten auf den Referentenentwurf?

Die ABDA-Chefin erinnerte daran, dass von Beginn an kommuniziert wurde, dass die Kampagne sich an den Inhalten und dem Zeitplan des Gesetzgebungsverfahrens für die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Apothekenreform orientieren werde. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo noch kein Referentenentwurf vorliegt, mache es keinen Sinn, „schärfste Maßnahmen“ zu ergreifen. Wut ersetze keine Strategie. Man werde im Gesetzgebungsverfahren noch in Phasen kommen, wo man „deutlich vehementer auf die Schieflage der Apotheke hinweisen“ müsse.