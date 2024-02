Es werden wieder mehr Phytopharmaka in Apotheken verkauft

Nachdem die Zahlen während der Corona-Pandemie gesunken waren, werden wieder mehr nicht verschreibungspflichtige pflanzliche Arzneimittel verkauft. Darüber hat der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) am Montag in einer Pressemitteilung informiert. Die Marktdaten der neuen OTC-Sonderpublikation „Markt für Phytopharmaka in Deutschland“ würden zeigen, dass der Absatz sowohl in Apotheken als auch im Versandhandel im Jahr 2022 um insgesamt 23 Prozent angestiegen sei, sagte demnach die BPI-Geschäftsfeldleiterin Pflanzliche Arzneimittel, Nicole Armbrüster.

„Mit 99 Millionen Packungen wurde in den Apotheken damit fast wieder das Niveau vor der Coronapandemie erreicht“ so Armbrüster. „Im Versandhandel lag der Absatz im Vergleich zu 2019 sogar geringfügig höher.“