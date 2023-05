Berberin-haltige Nahrungsergänzungsmittel sind in Deutschland auf dem Markt, Carmint und Padma Lax hingegen sind in Deutschland nicht zugelassen. Ist ein Therapieversuch dennoch gewünscht, ist im Falle von Padma Lax auf die potenziellen Risiken von Anthrachinonen aufmerksam zu machen. Eine Teemischung der drei in Carmint enthaltenen Drogen herzustellen, wie es in Internetforen vorgeschlagen wird, ist möglich. Apotheker:innen sollten jedoch im Hinterkopf behalten, dass hierfür die Evidenz noch dünner als für die Kombinationsprodukte sein dürfte. Als erste Empfehlung im HV bieten sich daher, leitliniengerecht, Pfefferminzöl-Präparate an.