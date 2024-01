CGM: E-Rezept-Einführung „klarer Erfolg“

Auch der E-Rezept-Versand über Clickdoc nahm laut CGM deutlich zu und verdreifachte sich im Vergleich zum Dezember. Damit können Ärztinnen und Ärzte den E-Rezept-Token direkt aus der CGM-Praxissoftware versenden. Patientinnen und Patienten erhalten einen verschlüsselten Zugriffslink per SMS oder E-Mail. Nach erfolgreich beantworteter Sicherheitsabfrage können sie mit ihrem Smartphone auf den E-Rezept-Token zugreifen.

Im Anschluss kann das E-Rezept bei allen Apotheken vor Ort oder online bei rund 7.500 Vor-Ort-Apotheken der Wahl eingelöst werden. Arzneimittel können vorbestellt und, sofern angeboten, per Botendienst geliefert werden. Zum Auslesen der Rezeptdaten hinter dem E-Rezept-Token benötigt die Apotheke eine Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI). Der Verordnungsdatensatz ist immer in der TI gespeichert und verlässt diese nicht.