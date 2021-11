Die digitale Patientenreise von CGM und IhreApotheken.de

Denn: Patient:innen sparten sich Wartezeit bei der Terminvereinbarung in der ärztlichen Praxis oder sogar den kompletten Arztbesuch, wenn eine digitale Sprechstunde möglich sei. Bei Verordnung eines Arzneimittels könne auch dieses – ohne das Haus zu verlassen – direkt an eine Wunschapotheke weitergeleitet werden, so die Idee von CGM und IhreApotheken.de. Die Arzneimittellieferung sei per Bote, die Beratung sodann per App möglich. Sollten Patient:innen ein persönliches Gespräch bevorzugen, ist natürlich auch dies weiter ein Angebot der Apotheken.