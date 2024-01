DAV und GKV-Spitzenverband einigen sich auf „apothekenübliche“ Hilfsmittel

Wie der DAV am Montag per Pressemitteilung bekannt gibt, konnten die Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband am Freitag erfolgreich abgeschlossen werden. Dazu der DAV-Vorsitzende Hans-Peter Hubmann: „Wir freuen uns sehr, dass wir noch vor Ablauf der Verhandlungsfrist und ohne Einbeziehung der Schiedsstelle eine wirklich gute Lösung für die Apotheken aushandeln konnten. Dies ist ein Erfolg der Selbstverwaltung.“ Näheres will der DAV allerdings noch nicht mitteilen. Denn die Gremien beider Verbände müssen dem Verhandlungsergebnis noch zustimmen. „Anfang Februar dürfte dann aber Klarheit da sein“, sagt Hubmann.

Ein Ärgernis weniger – aber noch viel zu tun

Auch ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening freut sich über die Erleichterungen für die Apothekenteams: „Durch den längst überfälligen Wegfall der Präqualifizierung haben die Apotheken nun wenigstens ein Ärgernis weniger.“ Doch es gibt noch immer vieles, wofür die ABDA weiter kämpft: „Wie alle anderen Leistungserbringer haben auch wir das Recht auf einen Inflationsausgleich und eine damit verbundene, deutliche Honoraranpassung. Außerdem können wir es nicht zulassen, dass das Bundesgesundheitsministerium mit seinen Plänen durchkommt, die die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten sofort und spürbar ausdünnen würden.“