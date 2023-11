Auch weiterhin regelmäßige Überwachungen durch die Präqualifizierungsstelle

Um den apothekerlichen Vermutungen trotz dessen weiter auf den Grund zu gehen, baten wir die vier am häufigsten von Apotheken in Anspruch genommenen Präqualifizierungsstellen um Stellungnahme zu den mutmaßlich häufigeren Audits. Leider beantwortete nur die Hälfte dieser PQ-Stellen unsere Fragen, eine reagierte überhaupt nicht auf unsere Anfrage.

In seiner Stellungnahme teilte das Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI) mit, es trete der Annahme „vehement entgegen“, dass aufgrund der Gesetzesänderung noch möglichst viele kostenpflichtige Audits durchgeführt würden. Vielmehr verwies der PFI auf die bis zur Einigung von DAV und GKV-Spitzenverband fortgeltenden Regularien, wie den Kriterienkatalog des GKV-Spitzenverbands. Der Gesetzgeber habe ferner mit § 126 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) die turnusmäßige Überwachung der Leistungserbringenden durch die Zertifizierungsstellen seit 2019 gesetzlich vorgeschrieben. Bei der Umsetzung dessen hielten sich die PQ-Stellen an die Vorgaben seitens GKV-Spitzenverband sowie der DAkkS. In seiner Erklärung bezieht sich das PFI auch auf die FAQ der DAkkS sowie die darin beschriebene turnusmäßige Überwachung der Leistungserbringenden. Laut PFI haben alle PQ-Stellen „im Rahmen ihrer erklärten Unparteilichkeit“, alle von ihnen präqualifizierten Leistungserbringenden gleich zu behandeln. Demnach werden „entsprechende Überwachungen 20 Monate (1. Überwachung) und 40 Monate (2. Überwachung) nach Ausstellungsdatum der Präqualifizierung terminiert, um die Regelmäßigkeit der Überwachungen sicherstellen zu können“. [4] Das PFI schließt sich somit der auch in den Kommentarspalten der sozialen Medien vorherrschenden Einschätzung an, dass die regulären Überwachungsaudits erst 20 und 40 Monate nach der vorherigen Präqualifizierung stattfinden. Ob es auch Fälle von mutmaßlich vorschnellen Überwachungsaudits beim PFI gegeben hat, ist dieser Redaktion derzeit nicht bekannt.