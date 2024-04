Die Stolle Sanitätshaus GmbH & Co. KG hat am Dienstag Verfassungsbeschwerde gegen die Vereinbarung über die Festlegung apothekenüblicher Hilfsmittel gemäß § 126 Absatz 1b SGB V eingereicht. Das gab Stolle in einer Pressemitteilung bekannt. Als Prozessbevollmächtigter wurde die Anwaltskanzlei Zuck aus Vaihingen beauftragt.

„Wir sind zuversichtlich auf diesem Weg die einseitige Befreiung der Apotheken von der Präqualifizierung zu Fall zu bringen und damit den fairen Wettbewerb sowie einheitliche Qualitätsstandards in der Hilfsmittelversorgung wieder herzustellen“, sagt Detlev Möller, Stolle-Geschäftsführer und Aufsichtsratsvorsitzender der rehaVital Gesundheitsservice GmbH.

Möller beklagt eine fortgesetzte Ignoranz der Politik gegenüber den Sanitätshäusern. Er fordert eine „einheitliche und qualitätssichernde bürokratische Entschlackung bei der Präqualifizierung für alle Leistungserbringer.“