Mit seinem Eckpunktepapier für eine Apothekenreform hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Hoffnungen auf eine deutliche Anhebung des Rx-Festhonorars jäh platzen lassen. Unterm Strich wird die Apothekenvergütung damit de facto auf dem aktuellen Niveau eingefroren. Die ABDA ist mit ihren utopischen Forderungen auf ganzer Linie gescheitert. Mag sein, dass im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens noch ein paar „Krumen“ für die Apotheken abfallen – mehr ist realistischerweise aber nicht zu erwarten.

Umso wichtiger ist es, dass Sie als Apothekeninhaber oder Filialleiter jetzt das Heft des Handelns selbst in die Hand nehmen und sich folgende Fragen stellen: Was sind besonders ertragsstarke Bereiche, und was verwässert meinen Gewinn? Gibt es Segmente, die ich bewusst quersubventionieren möchte? Wo tun sich neue Märkte mit Zukunftspotenzial auf, die zu meinem Betrieb passen? Wie ist meine Apotheke in puncto Prozessabläufe aufgestellt? Wie lassen sich teure Prozesse mit digitaler Technik verschlanken?

Antworten auf diese Fragen bekommen Sie auf der INTERPHARM-Veranstaltung „Apotheke & Wirtschaft“ am Samstag, dem 2. März 2024.

Früher war alles besser – auch die Zukunft

Im ersten Teil der Veranstaltung werden wir einen Blick auf die aktuelle Situation der Branche werfen. Zunächst wird Daniele Hühold (Von Beust & Coll.) in ihrem Vortrag erläutern, was den Unterschied zwischen einer lauten und einer erfolgreichen Lobbyarbeit ausmacht und wie letztere funktioniert.

Anschließend wird DAZ-Wirtschaftsexperte Dr. Thomas Müller-Bohn Lauterbachs Reformpläne kritisch unter die Lupe nehmen: Möchte der Gesundheitsminister volle Kraft in Richtung „Arzneimittel-Versorgung light“? – lautet seine Gretchenfrage. Schließlich wird Fabio Nobre (Inhaber der Bad Kreuznach Apotheken) der Frage auf den Grund gehen: „Alles nur eine Frage des Geldes? Was Apotheken wirklich weiterbringt.“

Der Mittelteil beginnt mit dem Key-Note-Vortrag des erfahrenen Apothekenwirtschafts-Experten und AWA-Herausgebers Prof. Dr. Reinhard Herzog. Er wird den Blick nach vorne richten und der Frage nachgehen: „Wo tun sich neue Märkte mit Zukunftspotenzial auf – Investieren statt lamentieren?“ Das leitet nahtlos über zu einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion, in der Karl Valentins humorvolle Ansage von vor 100 Jahren – „Früher war alles besser, auch die Zukunft“ – kritisch hinterfragt und in die Apothekenpraxis des 21. Jahrhunderts übersetzt wird.

Das Apothekenpersonal mit effizienten Prozessen entlasten

Im dritten Teil geht es schließlich darum, wie sich die täglichen Prozessabläufe in Apotheken mithilfe digitaler Lösungen automatisieren und verbessern lassen. Dabei ist eine solche Optimierung der Abläufe freilich kein Selbstzweck: Vielmehr sollen durch effiziente Prozesse Freiräume für das chronisch überlastete Apothekenpersonal geschaffen werden. Dieses Thema ist wie gemacht für Prof. Dr. Ralf Ziegenbein, der am Institut für technische Betriebswirtschaft an der FH Münster lehrt: Er ist ausgewiesener Experte für Prozessoptimierung, kennt zugleich aber auch das Apotheken-Biotop aus etlichen Beratungsprojekten und kann insofern eine gute Brücke bauen.

Dasselbe Thema aus der Perspektive der Apothekenpraxis wird abschließend Lukas Frigger (Inhaber der Akazien Apotheke Bad Arolsen) beleuchten. Sein Vortragstitel lautet: „So sparen Sie wertvolle Ressourcen – nervige Prozesse einfach weg-automatisieren.“