Diese Fragen werden wir mit einer hochkarätig besetzten Expertenrunde diskutieren: Vertreter der Apothekenpraxis ist Dr. Kai Christiansen, Präsident der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, der mit seinem Impulsvortrag „Herr Habeck, sparen Sie uns nicht zu Tode!“ quasi den „Aufschlag“ für die Podiumsdiskussion übernimmt.

Das politische Berlin wird vertreten von Dirk Heidenblut, Berichterstatter der SPD für Apothekenthemen und Mitglied des Gesundheitsausschusses im Bundestag.

Die Politikwissenschaftlerin Cosima Bauer ist Expertin für Gesundheits- und Pharmapolitik sowie strategische Fragen des Marktzugangs und wird insbesondere auf die gesundheitsökonomische Seite eingehen.

Last, but definitely not least, komplettiert Prof. Dr. Reinhard Herzog das Quartett: Der Hochschul-Professor und Apothekenexperte versteht es wie kein zweiter, eine Brücke zwischen Betriebswirtschaft und Apothekenpraxis zu schlagen.

Moderiert wird die Podiumsdiskussion von AWA-Chefredakteur Dr. Hubert Ortner.