Antworten auf diese spannenden Fragen wird Mark Langguth in seinem Vortrag bei der Interpharm-Online-Veranstaltung Apotheke & Wirtschaft am 21. April liefern: Er ist für dieses Thema prädestiniert wie kein anderer, leitete er doch zwölf Jahre lang zuerst die Abteilung Spezifikation, später das Produktmanagement in der Gematik. Langguth ist anerkannter TI-Experte und wird uns einen Blick hinter die Kulissen der Gematik geben. Zudem wird er seine Einschätzung dazu abgeben, wie sich deren geplanter Umbau zur 100 % staatlichen Digitalagentur sowie das Ende des Vetorechts für Datenschützer auswirken wird.