Psoriasis – öfter an eine Systemtherapie denken

Dass bei all diesen Patienten eine systemische Behandlung sinnvoll ist, ist in Europa Konsens. Leider, so Staubach-Renz, ist es in Deutschland nicht einfach, einen Dermatologen zu finden, der eine systemische Therapie verordnet. Nur etwa 20 Prozent der Dermatologen machen dies – und die gelte es zu finden. Staubach-Renz appellierte an die Apothekerinnen und Apotheker, als Lotse tätig zu werden und ihre Patienten verstärkt über die Möglichkeit und Notwendigkeit einer systemischen Psoriasis-Therapie aufzuklären und ihnen ggf. dann auch geeignete Dermatologen zu nennen.