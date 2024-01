Warum Propranolol bei Angststörungen keine gute Idee ist

In der aktuellen deutschen S3-Leitlinie „Behandlung von Angststörungen“ heißt es im Kapitel Pharmakotherapie zu Betablockern: „Weil Betablocker auf autonome Angstsymptome wie Palpitationen, Tremor usw. Einfluss haben können, wurden sie gelegentlich bei der Behandlung der Panikstörung eingesetzt. Jedoch war der Betablocker Propranolol nicht wirksamer als Placebo (Munjack et al., 1989) und weniger wirksam als Vergleichssubstanzen (Munjack et al., 1989; Noyes et al., 1984).“ Viele Patient:innen mit Angststörungen sollen zudem oft an niedrigem Blutdruck oder orthostatischer Dysregulation leiden. Betablocker sind laut Leitlinie insgesamt in der Angstbehandlung obsolet [5].