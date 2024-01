Haben sich Apotheken am Ladenhüter Paxlovid bereichert?

Konkret soll es in Bayern Durchsuchungen in verschiedenen Apotheken in Oberbayern, Mittelfranken, Oberfranken und in der Oberpfalz gegeben haben. In Berlin wurden sechs Apotheken durchsucht, dort wird noch im ersten Quartal dieses Jahres mit Anklagen gerechnet. „In Frankfurt am Main soll eine Apotheke in der Innenstadt fast 10.000 Packungen Paxlovid bestellt haben“, heißt es. Auch in Hamburg ermittelt die Staatsanwaltschaft, in Darmstadt und Hannover wurden ähnliche Verfahren jedoch mangels Tatverdacht bereits eingestellt.

Anders in Baden-Baden: Dort wurde laut WDR, NDR und SZ bereits mehrere Tage vor Weihnachten Anklage gegen einen Apotheker erhoben. Dieser soll insgesamt 1393 Packungen Paxlovid® „an nicht ermittelbare Personen im Ausland“ verkauft haben. Allerdings heißt es auch im Bericht von WDR, NDR und SZ, dass die Ermittlungen insgesamt schwierig sind, weil zu klären sei, „ob die staatlich bezahlten Medikamente illegal weiterverkauft oder nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums einfach weggeworfen wurden, wie einzelne Apotheker behaupten“.