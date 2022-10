Paxlovid wird in Deutschland derzeit über eine Ausnahmeverordnung vom Bund in die Versorgung gebracht. Seit Ärzte das antivirale COVID-19-Arzneimittel selbst dispensieren dürfen, steigen die Abgabezahlen – doch nach wie vor sind die Vorräte des Bundes groß. Im kommenden Frühjahr will das Bundesgesundheitsministerium den Übergang in die Regelversorgung prüfen.