Kundengespräche sind mehr als nur Beratung

Im Coaching hat der Kontakt zwischen Coach und Coachee einen ganz besonderen Stellenwert. Diese aufmerksame Verbindung zwischen beiden muss gegeben sein, damit alle Interventionen von Seiten des Coaches genutzt werden können und der Coachee ein echtes Gegenüber für sein Anliegen hat.

Mechthild Erpenbeck beschreibt in ihrem Buch „Wirksam werden im Kontakt. Die systemische Haltung im Coaching“ einen hilfreichen Dreiklang, um in diesen Kontakt einzusteigen.

Punkt 1: Zuhören

Zuhören ist die Grundvoraussetzung. Wir werden nie im guten Kontakt mit dem Gegenüber sein, wenn auf unserer inneren Bühne gerade Gedanken oder Sorgen toben, die mit dem Kunden nichts zu tun haben. Die sprachlichen Reaktionen werden meist gut gesteuert und angepasst, aber die körperlichen Reaktionen verraten einen und werden vom Kunden wahrgenommen.

Punkt 2: Staunen

Das, was wir hören, dürfen wir einfach staunend hinnehmen und brauchen es nicht direkt zu bewerten. Ein Staunen, das dem eines Kindes gleichkommt, das das Neue und Fremde in sich aufnimmt. Wie oft habe ich mich selbst dabei ertappt, dass ein Kunde mit einem Präparatewunsch in die Apotheke kam und ich dachte: „Quatsch, habe ich noch nie gehört. Das gibt es nicht.“ Die Suchmaschine meiner Wahl hat mich in sehr, sehr vielen Fällen eines Besseren belehrt. Ich suche jetzt immer zuerst online, bevor ich frage: „Sind sie sich sicher, dass das so heißt?“

Punkt 3: Schweigen

Wenn ein Kunde in die Apotheke kommt und nicht mehr weiß, was er eigentlich wollte, kann es hilfreich sein, ihm zu sagen, dass er in Ruhe nachdenken kann und dann zu schweigen. Die üblichen Fragen, die an dieser Stelle gerne gestellt werden, wie: „Wogegen sollte es denn sein? War es für Sie?“ verhindern, dass der Kunde seinen eigenen Gedanken zuhören kann. Zugewandt warten, was passiert, ist in solchen und anderen Situationen eine echte Option, die Ergebnisse bringt.

Fazit

Der Kontakt zu dem Menschen hinter dem HV bringt den Mehrwert. Die Kunden schätzen die persönliche Beziehung. Das Unternehmen wird durch die Unwägbarkeiten, mit der jede Apotheke zu kämpfen hat, wie Lieferengpässe, nicht so schwer getroffen. Änderungen, wie die Einführung des E-Rezeptes oder Austausche wegen Rabattverträgen nehmen im Vergleich weniger Zeit in Kundengespräch in Anspruch, weil eine Vertrauensbasis vorhanden ist. Guter Kontakt ist nichts, was Zeit kostet, sondern schnellere Lösungen bringt, weil kommunikative Umwege vermieden werden.