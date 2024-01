Alexander Freier verstärkt Easy-Vorstand

Wie EasyApotheke mitteilt, war Alexander Freier seit 2017 Geschäftsleiter Vertrieb der Apotheken-Division L’Oréal und bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Massen,- Luxus- und Apothekenmarkt mit. So habe er mit nahezu allen Consumer-Handelsstrukturen zusammengearbeitet und in den vergangenen Jahren der Apothekensparte der L’Oréal Gruppe durch diverse Transformationen zu starkem Wachstum verholfen. Seine Expertise liege im klassischen Vertrieb, dem E-Commerce, Category Management und dem Business Development.