Easy Apotheke steigert Umsatz

Was für die einen eine unangenehme Erkältung, ist für die Easy Apotheke ein Wachstumstreiber. Wie das Unternehmen anlässlich eines teilweisen Einblicks in den Verlauf des Geschäftsjahres mitteilt, habe die zurückliegende Erkältungswelle wesentlich zur Steigerung des Umsatzes im vergangenen Jahr beigetragen. Den Zuwachs im Rx-Bereich gibt das Unternehmen mit plus 17 Prozent an, ohne absolute Zahlen zu nennen. Auch zum Ergebnis macht die Unternehmensgruppe keine Angaben.