Jahresrückblick 2023: Warten auf Alzheimer-Antikörper

Kein Gamechanger

In der TRAILBLAZER-ALZ-2-Studie konnte Donanemab nach zwölf Monaten die Amyloid-Plaques bei 71 % der Patienten im Frühstadium der Erkrankung auf ein „Alzheimer-negatives Maß“ senken. Gegenüber Placebo konnte ein klinischer und funktioneller Verfall bei den Patienten unter Donanemab um 35 % verlangsamt werden. Die wissenschaftliche Leiterin der Alzheimer Forschung Initiative e. V., Dr. Linda Thienpont, bewertete den Antikörper damals als „keinen Gamechanger“, aber als Schritt in die richtige Richtung, der jedoch mit Nebenwirkungen teuer erkauft würde. Die Rede ist von Amyloid-Related Imaging Abnormalties (ARIA), die bei Anti-Amyloid-Antikörpern auftreten können. Dabei handelt es sich um unerwünschte Abweichungen im Gehirn, die in bildgebenden Verfahren fest­gestellt werden. Es werden Schwellungen und Mikroblutungen bzw. Eisen-Ablagerungen unterschieden. In vielen Fällen sind diese ARIA harmlos, jedoch können sie auch fatal enden, was bei zwei Probanden der Studie passierte. Die Zulassung für Donanemab wurde in den USA bereits be­antragt (DAZ 38, S. 26). Über einen entsprechenden Antrag in der EU ist aktuell nichts bekannt.