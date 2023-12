Alzheimer-Demenz früher feststellen

Pharmakologisch ist vieles in der Pipeline, doch wenig Neues in der zugelassenen Therapie. Zur symptomatischen Behandlung werden bei leichter und mittelschwerer Alzheimer-Demenz die etablierten Acetylcholinesterase-Hemmer Donepezil, Galantamin und Riva­stigmin in der jeweils höchsten zugelassenen und verträglichen Dosis empfohlen (s. Tab.). Die Auswahl sollte anhand des Nebenwirkungs- und Interaktionsprofils erfolgen, da sich die Substanzen in ihrer Wirksamkeit nicht unterscheiden. Empfohlen wird ein langfristiger Einsatz, auch bei Verschlechterung der Symptomatik. Im Gegensatz zur alten Version der Demenz-Leitlinie von 2016 ist die halbjährliche Überprüfung der Wirksamkeit mittels kognitiver Tests nicht mehr Voraussetzung für die fortlaufende Anwendung. Bei mittelschwerer und schwerer Alzheimer-Demenz ist der N-Methyl-d-Aspartat(NMDA)­-Rezeptor-Antagonist Memantin Mittel der Wahl (s. Tab.). Ist eine Therapie mit Memantin nicht möglich, kann ein Off-Label-Einsatz von Donepezil oder Rivastigmin auch bei schwerer Alzheimer-Demenz erwogen werden. Eine Kombinationstherapie aus Acetylcholinesterase-Hemmer und Memantin lehnt die Leitlinie ab.