In der TRAILBLAZER-ALZ-2-Studie wurde der Antikörper bei 1182 Alzheimer-Patienten (65 bis 85 Jahre) im frühen Krankheitsstadium mit nur leichten Symptomen getestet. Die Therapie wurde allerdings nicht während der gesamten Studiendauer aufrechterhalten, sondern beendet, sobald die Amyloid-Plaques der Probanden in Positronen-Emissionstomografien auf eine bestimmte Menge reduziert wurden: Nach sechs Monaten schmolzen die Ablagerungen bei 34 Prozent und nach zwölf Monaten bei 71 Prozent der Patienten auf ein Alzheimer-negatives Maß. Zur Quantifizierung der Alzheimer-Symptome er­hoben die Wissenschaftler als primären Endpunkt die integrated Alzheimer‘s Disease Rating Scale (iADRS). Die Skala beurteilt sowohl die kognitiven Fähigkeiten als auch die Alltags­fähigkeit der Patienten. Donanemab bremste die so gemessene klinische Verschlechterung der Patienten zum Studienende nach 18 Monaten signifikant um 35 Prozent gegenüber Placebo ab (p < 0,0001).

In der Studie zeigte sich, dass der Antikörper am besten wirkte, wenn gleichzeitig nur moderate Mengen an Tau-Fibrillen, das zweite Kardinalzeichen der Krankheit, in den Gehirnen der Probanden abgelagert waren. Wenn, gemessen an den Tau-Ablagerungen, 552 schwer erkrankte Patienten mit in die Bewertung einbezogen wurden, war das Fortschreiten der Erkrankung in der gesamten Population gegenüber Placebo aber immer noch um 22 Prozent verlangsamt (p < 0,0001).