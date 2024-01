Kommt doch noch der Durchbruch für Paxlovid?

Doch was die Verordnungshäufigkeit von Paxlovid betrifft, hat sich in den vergangenen Monaten offensichtlich etwas bewegt. Der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein (AVNR), Thomas Preis, erklärte der „Rheinischen Post“ von diesem Mittwoch, dass die Verordnungszahlen im Dezember steil nach oben gegangen seien. „Nach unserer ersten Einschätzung haben sich die Zahlen gegenüber November in NRW etwa verdreifacht“, bestätigt er auch gegenüber der DAZ. Dabei beruft sich Preis auf regelmäßige Gesprächsrunden mit dem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und unter anderem Vertreter*innen der Ärzteschaft. Der ANVR-Chef ergänzt zudem: „Laut DAPI Auswertungen verdoppeln sich seit August die Abverkaufszahlen von Monat zu Monat. Die Auswertungen des DAPI gehen aktuell bis zum November.“

Paxlovid für die Reise-Apotheke

Verstehen kann man es: Auch wenn die Pandemie offiziell längst beendet ist, sind Coronainfektionen allgegenwärtig. In der aktuellen Erkältungssaison erscheinen sie sogar besonders präsent – selbst wenn längst nicht mehr jede gemeldet und oft ohne Arztbesuch kuriert wird. Das Gute ist: Immer weniger Menschen landen wegen COVID-19 im Krankenhaus – auch keine älteren. Und gerade für diese ist Paxlovid oft das Mittel der Wahl. Viele ältere Patienten fragten auch aktiv danach, sagt Preis. Das könne ein Grund für die zahlreichen Verordnungen sein. Zudem verweist der Verbandschef darauf, dass Paxlovid seit April vergangenen Jahres einfacher zu verordnen ist – die komplizierte Verordnung zulasten des Bundes ist seitdem weggefallen. Laut Preis haben auch immer mehr ältere Menschen Paxlovid in ihrer Reise-Apotheke, für den Fall, dass sie sich im Urlaub infizieren. Vorab müsse aber durch den Arzt oder die Apotheke geklärt werden, ob es keine gefährlichen Interaktionen mit anderen Medikamenten gebe. Manchmal müsse in solchen Fällen eine andere Dosierung gewählt oder das Medikament während der Einnahme von Paxlovid ausgesetzt werden. Auch bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion ist Vorsicht geboten.

Paxlovid kostet derzeit dank der staatlichen Subventionierung 59,50 Euro – denn nach wie vor sind die einst direkt von Pfizer gekauften Packungen nicht aufgebraucht und stehen zur Verfügung. GKV-Versicherte müssen nicht zuzahlen.

Preis mahnt: Nach wie vor sollte man Corona nicht auf die leichte Schulter nehmen. Allein in der letzten Woche seien 361 Menschen mit COVID-19 in Deutschland gestorben – vier Prozent mehr als in der Woche zuvor.