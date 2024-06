WHO und Lilly warnen vor Fälschungen

Auch der Konkurrent des Ozempic-Produzenten Novo Nordisk hat sich in diesem Zusammenhang am Donnerstag zu Wort gemeldet. Das US-Unternehmen Eli Lilly erklärte in einem offenen Brief, man sei zutiefst besorgt über den zunehmenden illegalen Handel mit gefälschten Varianten von Mounjaro und Zepbound. In Social-Media-Posts würden diesen verstärkt beworben.

Lilly erhebt in diesem Zusammenhang mehrere Klagen gegen Heilbäder, Wellness-Center und andere Einrichtungen, die gefälschte Produkte in den USA verkauft hätten. Diese seien irreführenderweise als „Mounjaro/Zepbound“ etikettiert worden. Die zusammengesetzten Arzneimittel seien nicht von der FDA zugelassen, und hätten erhebliches Gefahrenpotenzial für die Anwender*innen. In anderen Fällen seien andere Wirkstoffe als Tirzepatid, falsche Dosierungen oder gar keine Wirkstoffe enthalten, so Lilly. Einige der Fälschungen enthielten zudem Bakterien und Verunreinigungen.