DNA-Verunreinigungen in COVID-19-Impfstoffen? PEI erläutert die Prüfvorgaben

Dennoch, die Verunsicherung war groß und so erreichten das Institut darauffolgend zahlreiche Nachfragen aus medizinischen Fachkreisen. Als Reaktion darauf wurde am 22. Dezember ein vierseitiges Informationsschreiben veröffentlicht, das sich der Prüfmethodik für mRNA-basierte COVID-19-Impfstoffe widmet. Was hat es also mit den vermeintlichen DNA-Kontaminationen auf sich?