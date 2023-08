Als Apotheker:in muss man sich keine Gedanken über die Rente machen, es gibt ja die Versorgungswerke? Ganz so einfach ist es dann leider noch nicht. So werden nicht wenige davon überrascht, dass sie im Rentenalter den vollen Beitrag zur Krankenversicherung selbst tragen müssen. Anders als bei der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es hier keinen ausgewiesenen Zuschuss. Zudem kann es für die Höhe der Beiträge zur Krankenversicherung sinnvoll sein, zusätzlich Rentenansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu haben (wann das der Fall ist, lesen Sie hier). Doch wie kommt man eigentlich an diese Ansprüche?