Frischer Weihnachtsbaum dank pharmazeutischer Technologie

Zuerst wird hierfür der komplette Weihnachtsbaum eingefroren, um das im Baum befindliche Wasser als Eis zu kristallisieren. In der Regel reicht hierzu in Mitteleuropa allerdings der normale Nachtfrost im Winter nicht aus, sodass dieser Prozessschritt am besten schon direkt im Gefriertrockner durchgeführt wird. Anschließend wir das Eis in der Primärtrocknungsphase bei tiefen Temperaturen und tiefem Druck durch Sublimation entfernt. Final wird dann in der Sekundärtrocknung bei etwas angehobenen Temperaturen, aber immer noch tiefem Druck, das stärker gebundene Wasser durch Desorption entfernt und die Restfeuchte des Baumes eingestellt. Sofern Sie den Zeitpunkt der Präparation richtig gewählt haben, erhalten Sie einen farblich einwandfreien Baum, der durch die Trocknung nun auch wesentlich weniger Gewicht hat und somit leichter zu transportieren ist. Zwei kleine Nachteile dieser Methode sind allerdings, dass erstens Teile des Baumes nun recht porös sind und deutlich leichter brechen als Porzellan, und zweitens mit der Gefriertrocknung neben dem Wasser auch die flüchtigen Duftstoffe aus dem Baum entfernt werden. Als Finish empfiehlt sich deshalb ein vorsichtiges Einsprühen mit einem im Baumarkt erhältlichen Klarlack in mehreren Schichten. So erhöhen Sie die mechanische Stabilität, vor allem der dünnen Ästchen und Tannenbaumnadeln. Um den charakteristischen Weihnachtsbaumduft wieder zu erlangen, können Sie dann noch ein Duftbäumchen, erhältlich im Fachmarkt für Autozubehör, an einen der zentralen Äste des Baumes hängen.