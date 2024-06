Bayern misst Influenza-Viren in Kläranlagen

In Bayern werden Influenza-Viren in Abwasserproben gemessen. Die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) wies am vergangenen Sonntag in einer Pressemitteilung darauf hin, dass der Freistaat das Abwassermonitoring auf die Erfassung von Influenza A und B ausgeweitet hat: „Wir haben mit dem Abwassermonitoring während der Corona-Pandemie ein modernes und effizientes Tool zur Überwachung des Infektionsgeschehens eingerichtet.“ In Verbindung mit den Meldungen der Infektionsfälle erhalte man so guten Überblick über das Infektionsgeschehen. Gerlach betonte die Vorreiterrolle Bayerns: „Wir nutzen für unser Abwassermonitoring Daten von 30 Beprobungsstandorten aus allen Regierungsbezirken Bayerns. Das liefert belastbare Ergebnisse. Bayern steht damit im Bundesvergleich mit an der Spitze!“