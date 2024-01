RKI sieht Entspannung bei COVID-19-Infektionen

Von 140 beim Nationalen Referenzzentrum (NRZ) für Influenzaviren eingesandten Sentinelproben wurden in 21 Prozent Influenza-Viren und in 20 Prozent das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) nachgewiesen. Hingegen enthielten nur 9 Prozent der Testungen SARS-CoV-2. Zum Vergleich: In der Woche vom 14. bis zum 20. Dezember konnte SARS-CoV-2 in 17 Prozent der Proben nachgewiesen werden, zwei Wochen zuvor sogar in 23 Prozent der Testungen.