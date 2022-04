Melatonin als NEM: Wo sind die gesetzlichen Grenzen?

Ob der aktuellen Schwemme an Melatonin-haltigen NEM haben wir bei der Wettbewerbszentrale nachgefragt, wie die aktuelle Rechtslage eigentlich ist und unter welchen Vorzeichen Melatonin als NEM auf den Markt gebracht werden kann. Die Wettbewerbszentrale verweist dabei auf die zugelassenen Health Claims der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Aktuell sind die folgenden beiden gesundheitsbezogenen Angaben für Melatonin in Lebensmitteln erlaubt.

„Melatonin trägt zur Linderung der subjektiven Jetlag-Empfindung bei“

und

„Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen“

Vorgaben zur Dosierung

Neben den gesundheitsbezogenen Aussagen gibt es aber noch weitere Vorgaben. So darf erstere Angabe nur für Lebensmittel verwendet werden, die mindestens 0,5 mg Melatonin je angegebene Portion enthalten. Außerdem müssen die Verbraucher darüber unterrichtet werden, dass sich die positive Wirkung einstellt, wenn am ersten Reisetag kurz vor dem Schlafengehen sowie an den ersten Tagen nach Ankunft am Zielort mindestens 0,5 mg aufgenommen werden. Fehlt diese Information, ist die Angabe, dass Melatonin zur Linderung der subjektiven Jetlag-Empfindung beiträgt, unzulässig.

Die Aussage hinsichtlich der Verkürzung der Einschlafzeit darf nur für Lebensmittel verwendet werden, die 1 mg Melatonin je angegebene Portion enthalten. Hier müssen, damit die Angabe zulässig ist, die Verbraucher zudem darüber unterrichtet werden, dass sich die positive Wirkung einstellt, wenn kurz vor dem Schlafengehen 1 mg Melatonin aufgenommen wird.

Auf Basis dieser Health Claims geht man daher bei der Wettbewerbszentrale – wie die EFSA ja offensichtlich auch – davon aus, dass jedenfalls in niedrigen Wirkstoffmengen grundsätzlich eine Verkehrsfähigkeit als Lebensmittel besteht. In diese Richtung wiesen auch aktuelle Urteile des OLG Frankfurt am Main (Urt. v. 11.03.2021 – 6 U 2/15) sowie des OVG Münster (Urt. v. 28.10.2021 – 13 A 1376/17), heißt es gegenüber der DAZ.