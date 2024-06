Overwiening: Protestwelle zum jetzigen Zeitpunkt „kontraproduktiv“

Die Gespräche, die sie in den vergangenen Tagen mit Abgeordneten der Ampel geführt habe, machten ihr aber Mut, so Overwiening. Auch die Länder stünden, wenn es um die Frage der Apotheke ohne Approbierte geht, an der Seite der Apothekerschaft. „Signalisiert wird uns in diesen Gesprächen mit der Politik, dass wir den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen dürfen und uns konstruktiv und gestalterisch einbringen sollen, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.“

Weitere Gespräche vereinbart

Dieser „verbindliche gute Gesprächsfaden“ werde für die nächsten Monate entscheidend sein. „Denn das Parlament macht die Gesetze, nicht das Ministerium“, so Overwiening. Für die kommenden Wochen seien weitere Gespräche bereits vereinbart. In diesem Zusammenhang betonte sie, dass eine Protestwelle gegenwärtig „kontraproduktiv“ sei, zu einem späteren Zeitpunkt aber „nötig werden könnte“.

Man werde mit Argumenten überzeugen müssen. Diese müssten auch gegenüber einer größtmöglichen Öffentlichkeit dargestellt werden. Denn auch gesellschaftlicher Druck könne Druck auf die Politik ausüben.

Politische Kampagne in mehreren Phasen

Die ABDA-Präsidentin kündigte daher eine neue politische Kampagne an, die in mehreren Phasen verläuft. „Ziel der Kampagne ist es, der Politik und Gesellschaft zu verdeutlichen, auf welche Apotheken-Leistungen unsere Patientinnen und Patienten künftig verzichten müssten.“

In der ersten Phase werde man vor allem über die sozialen Medien Informationen streuen, die die „Radikalität“ der Pläne des Bundesgesundheitsministeriums verdeutlichen. „Schließen Sie sich an, teilen Sie diese Inhalte“, forderte die ABDA-Präsidentin. Weitere Infos würden die Apothekenteams in Kürze über ihre Kammern und Verbände erfahren.

„Emotionalisierende Kampagnenwelle“

Während dieser Phase werde im Hintergrund dann eine „emotionalisierende Kampagnenwelle“ zum Nutzen und den Leistungen der Apotheken organisiert. Overwiening ermunterte die Apothekenteams dazu, hierzu Kontakt mit Politikerinnen und Politikern aufzunehmen und zu zeigen, welche „katastrophalen Auswirkungen“ die Pläne des BMG hätten.

Zum Schluss erinnerte die ABDA-Präsidentin daran, dass kein Gesetz so aus dem Bundestag kommt, wie es vom Bundeskabinett hineingegeben wurde. „Lassen Sie uns gemeinsam und geschlossen alles Mögliche tun, um diese Chancen zu nutzen, die Apotheke der Zukunft zu sichern“, so Overwiening.