Die Geschichten von sechs HIV-Patienten die heute virusfrei sind

Die sechs Fälle zeigen, dass es möglich ist, das HI-Virus aus Infizierten zu eliminieren. Der Weg dorthin ist aber hochriskant und wird nur eingeschlagen, wenn Patienten eine lebensbedrohliche hämatologische Erkrankung erleiden. Infizierte können heutzutage gut mit einer antiretroviralen Therapie behandelt werden und haben dann trotz HI-Virus ein langes Leben vor sich.

