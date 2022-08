Zudem werden aus Sicht des Digitalisierungsexperten Kooperationen mit Start-ups zunehmend wichtig für die Betriebe. „Ich kenne einen Fall, da kann die Apotheke einfach ein Foto von meinem Hautbild machen und per App an den Dermatologen schicken. Am nächsten Tag bekommt die Apotheke den Arztbrief übermittelt, bei Bedarf inklusive einer Arzneimittelverordnung. Solche Modelle werden sich weiter ausbreiten – denn die einen haben ein tolles digitales Werkzeug, die anderen die räumliche Infrastruktur. Für die Apotheke kann das lukrativ sein, wenn man eine angemessene Vergütung für solche Services einpreist.“ Rechtliche Hürden sieht Matusiewicz gelassen. „Da wird sich einiges lockern in den kommenden Jahren.“