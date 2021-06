Zur Rose plant massive Marktoffensive zum E-Rezept

Die Veranstaltung der Zur-Rose-Gruppe richtete sich primär an Kapitalanlageorganisationen und die Finanzpresse. Doch in der Präsentation auf dem "Capital Market Day" steckt auch eine klare Ansage an das Gesundheitssystem: Zur Rose wird die Einführung des E-Rezepts für eine massive Marktoffensive nutzen. Die eigenen Erwartungen sind offenbar riesig. Es gehe um die Positionierung in einem Markt, der in mehreren europäischen Ländern zusammen mit 146 Milliarden Schweizer Franken (knapp 134 Milliarden Euro) angesetzt wird und in dem der E-Commerce-Anteil bisher minimal und damit sehr steigerungsfähig sei. Die Zur-Rose-Gruppe sieht sich als Marktführer beim E-Commerce mit Arzneimitteln in Deutschland bestens aufgestellt, um eine Spitzenstellung zu erreichen. Das Unternehmen vergleicht sich daraufhin mit Google, Netflix, Amazon und Zalando.