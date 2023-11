ARZ Haan übernimmt Anteile an Softwarehaus ADV

Das französische Unternehmen Equasens übernimmt gemeinsam mit der ARZ Haan AG die AD Apotheken Datenverarbeitung (ADV). Das teilte das ARZ Haan am gestrigen Donnerstag mit. An der dafür gegründeten Equasens Germany Holding ist das ARZ Haan mit 6 Prozent beteiligt. Equasens will sich durch die Übernahme im deutschen Markt für Apothekensoftware etablieren.