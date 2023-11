Literatur

[1] Thompson LDR. Allergic Fungal Sinusitis. Ear, Nose & Throat Journal 2011;90(3):106-107

[2] Akhondi H et al. Fungal Sinusitis [Updated 3. Juli 2023]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Januar, www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551496/

[3] McClay JE et al. Allergic Fungal Sinusitis. 10. Februar 2022, Medscape, https://emedicine.medscape.com/article/834401-overview

[4] Shah et al. Prolonged Itraconazole Therapy as Sole Treatment for Patients with Allergic Fungal Rhinosinusitis. Laryngoscope 2023;28, doi: 10.1002/lary.30841. Epub ahead of print

[5] Dworschak P. Itraconazol bei allergischer Pilzsinusitis? Gelbe Liste 15.08.2023. www.gelbe-liste.de/hno/itraconazol-allergische-pilzsinusitis

[6] Chua AJ et al. Update on allergic fungal rhinosinusitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2023;131(3):300-306, doi: 10.1016/j.anai.2023.02.018, Epub 26. Februar 2023

[7] Luong AU et al. Allergic Fungal Rhinosinusitis: The Role and Expectations of Biologics. J Allergy Clin Immunol Pract 2022;10(12):3156-3162, doi: 10.1016/j.jaip.2022.08.021, Epub 24. August 2022