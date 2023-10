COVID-19-Impfungen: Wie ist die Nachfrage in den Apotheken?

Die Nachfrage danach ist zumindest bei den Ärzten noch überschaubar. Grundsätzlich bestehe der Eindruck, dass Patientinnen und Patienten Interesse an einer Auffrischungsimpfung hätten, teilte der Hausärztinnen- und Hausärzteverband auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Nachfrage sei aber nicht mit den vergangenen Jahren vergleichbar und regional sehr unterschiedlich. „Viele Patientinnen und Patienten sind auch schlichtweg verunsichert“, sagte die Bundesvorsitzende Nicola Buhlinger-Göpfarth. Der Beratungsaufwand sei nach wie vor sehr groß. „Es ist immer wieder schwer zu vermitteln, dass die Pandemie zwar vorbei ist, das Impfen aber weitergeht.“

Doch nicht nur in Arztpraxen kann man sich gegen COVID-19 impfen lassen, auch in Apotheken ist dies bekanntermaßen möglich. Doch nehmen die Menschen dieses Angebot auch an? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil!