Das richtige Timing finden

Wenn ein Multitasker sein Zeitmanagement verbessern möchte, dann sollte er umsteigen auf Singletasking. Multitasking ist vielleicht genau Ihr Ding, und im Grunde genommen wechseln wir alle ständig zwischen unterschiedlichen Aufgaben, und unser Fokus switcht gerne hin und her. Aber das kostet Zeit. Dan Ariely, Professor für Psychologie und Verhaltensökonomik an der Duke University, stellte fest, warum das so ist: Die direkten Kosten entstehen durch die Unterbrechung an sich. Wenn man einen Vortrag vorbereiten will, aber dann noch zwischendurch – nur fünf Minuten – diese eine E-Mail beantworten möchten, dann hat man in dieser Zeit eben nicht am Vortrag gearbeitet. Aus den fünf Minuten wird eine Viertelstunde, und inklusive der dringend benötigten Fünf- Minuten-Pause sitzt man erst wieder nach zwanzig Minuten an der eigentlichen Aufgabe. Zusätzlich fallen Zeitkosten für den Wechsel der Tätigkeiten an. Es dauert, bis Sie wieder fokussiert sind und an den letzten Gedanken anknüpfen können. Je komplexer die Aufgabe, umso aufwendiger und zeitraubender ist der Wiedereinstieg.

Externe Störungen haben die gleichen zeitraubenden Effekte. Ungestörtes Arbeiten ist ein echtes Plus für das Zeit­management. Vor allem bei komplizierten Aufgaben hilft es, sich eine „störungsfreie Zeit“ einzurichten: Telefon aus, Handy verstecken und Bürotür zu. Falls doch jemand was möchte, auf später vertrösten. Meistens sind Dinge nicht so dringend, wie sie sich im ersten Moment darstellen.