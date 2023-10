Aus Sicht von Kerstin von der Decken (CDU), Justiz- und Gesundheitsministerin von Schleswig-Holstein, hat sich der Bund noch nicht ausreichend für die Stärkung der Apotheken eingesetzt. Beim parlamentarischen Abend der Interessengemeinschaft der Heilberufe in Schleswig-Holstein erklärte sie, dass Apotheken die Kostensteigerungen nicht mehr kompensieren könnten. Offenbar sind die Sorgen der freien Heilberufler bei der Landesregierung im Norden angekommen.

„Man muss wohl noch lauter werden, damit das System nicht den Bach runtergeht“, erklärte Dr. Clemens Veltrup, Präsident der Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein, in seiner Begrüßung beim parlamentarischen Abend der Interessengemeinschaft der Heilberufe in Schleswig-Holstein am Donnerstagabend in Kiel. Veltrup ist der turnusmäßige Vorsitzende dieser Organisation, die alle Heilberufe im Land repräsentiert, und sein Ausspruch bezog sich auf das gesamte Gesundheitssystem. Es fehle ein Konsens über Veränderungen des Systems. Doch eine gute Struktur sei nötig, um junge Leute für die Arbeit im Gesundheitswesen zu gewinnen, so Veltrup.