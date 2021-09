Den Vorsitz der IDH hat derzeit turnusgemäß die Tierärztekammer. Kammerpräsidentin Evelin Stampa erklärte in ihrer Begrüßung, dass die Versorgung in der Pandemie hervorragend funktioniert habe. Sie betonte die extremen Anstrengungen in vielen Gesundheitsberufen und bedankte sich, dass die Tierärzte in Schleswig-Holstein (anders als in anderen Bundesländern) prioritär geimpft wurden. Von der Politik forderte Stampa für alle Heilberufe: „Schenken Sie uns mehr Vertrauen!“ Das Übermaß an Kontrollen erschwere die Arbeit in den Gesundheitsberufen und gefährde langfristig die Versorgungssicherheit, weil es junge Ärzte davon abhalte, den Beruf auszuüben. Stampa forderte, es solle „weniger Kontrolle und weniger Einzelverordnungen“ für jeden Fall, sondern ein „Gesamtkonzept“ geben.