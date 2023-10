Nach dem Andocken von Hydromorphon an den µ-Rezeptor kommt es G-Protein-vermittelt zu einer Hemmung der Adenylylcyclasen und damit zu einer verminderten cAMP-Konzentration. Präsynaptisch wird so die Öffnungswahrscheinlichkeit von Calciumkanälen herabgesetzt, was eine Hemmung der Transmitterfreisetzung von Glutamat zur Folge hat. Postsynaptisch wirkt sich die Kopplung an den µ-Rezeptor auf eine Erhöhung der Öffnungswahrscheinlichkeit der Kalium-Kanäle aus, die Öffnungswahrscheinlichkeit von Calciumkanälen wird auch postsynaptisch herabgesetzt. Insgesamt bewirkt dies eine Hemmung der Weiterleitung nozizeptiver Signale.