Onboarding in Zeiten des Fachkräftemangels

So darf es nicht sein: Der neue Kollege – nennen wir ihn Semih Schmitt – tritt an einem Mittwochmorgen seine Arbeit in der Apotheke an. „Eigentlich“ wollte die Apothekenleitung den Neuen begrüßen, zudem hat sie angeblich einen Einarbeitungsplan erstellt. Ausgerechnet heute muss sie wegen eines dringenden Termins, den sie übersehen hat, die Apo­theke verlassen und wird wohl erst am späten Nachmittag zurückkehren. Nun weiß niemand etwas mit dem neuen Mitarbeiter anzufangen, zumal sich der Einarbeitungsplan nicht auffinden lässt – später wird sich herausstellen, dass es die Apothekenleitung versäumt hat, einen solchen überhaupt zu erarbeiten. Hektisch kümmert sich jeweils der Kollege aus dem Team, der sich nicht im Kunden­gespräch befindet, um Semih Schmitt. Aber der kleine Rundgang in der Apotheke muss immer wieder unterbrochen werden ...