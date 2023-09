Wie man sich als Apothekenleitung auf Vorstellungsgespräche vorbereitet

Die Begrüßung

Das Vorstellungsgespräch beginnt mit einer freundlichen Begrüßung. Darauf folgt ein kurzer Small Talk. Als Small-Talk-Themen eignen sich Fragen wie „Hatten Sie eine gute Anreise?“. Stellen Sie sich und Ihr Team vor. Bieten Sie dem/r Bewerbenden ein Getränk, z. B. ein Glas stilles Wasser oder Kaffee/Tee, an.

Vorstellung des Unternehmens

Erzählen Sie mit Stolz und Freude von Ihrem Unternehmen, Ihrem Team und dem angebotenen Arbeitsplatz. Erläutern Sie kurz die Arbeitsabläufe im Unternehmen. Sprechen Sie z. B. folgende Themen an, die für Bewerbende interessant sein könnten: Ihre Unternehmenswerte und -ziele, Ihre Alleinstellungsmerkmale, Informationen zu den Tätigkeiten der angebotenen Stelle, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten, Arbeitszeiten, Benefits, Teamgröße, usw.

Die Selbstpräsentation des/r Bewerbenden

Die Apothekenfachkraft stellt sich Ihnen vor und erläutert ihren Werdegang.

Fragen im Vorstellungsgespräch

Hier können Sie Ihre offenen Fragen zum/r Bewerbenden stellen. Das können beispielsweise folgende Fragen sein: Welche Tätigkeiten mögen Sie in der Apotheke besonders? Was macht Ihnen besonders viel Freude an Ihrem Beruf? Welche Karriereschritte möchten Sie in den nächsten drei Jahren verwirklichen? Gehen Sie individuell auf die jeweilige Antwort der Apothekenfachkraft ein. Kommunizieren Sie die Vorteile Ihrer Apotheke, des Teams, der Stelle passend zu den Antworten des/r Bewerbenden. Anschließend stellen Sie noch Fragen zum Lebenslauf und lassen sich ggf. Lücken erklären. Danach stellt meistens auch die Apothekenfachkraft Rückfragen zum Stellenangebot.

Gehaltsverhandlung & Abschluss

Jetzt steht die Gehaltsverhandlung an. Was können Sie anbieten? Wie hoch ist die monatliche Vergütung, und gibt es ein 13. Monatsgehalt? Welche Benefits bieten Sie an? Gibt es bestimmte Bonusmodelle z. B. bei Zusatzverkäufen, die Sie anbieten können? Gehen Sie so weit wie möglich auf die Vorstellungen des/r Bewerbenden ein. Vielleicht können Sie einen Kompromiss anbieten, wie mehr Freizeit in Form von mehr Urlaubstagen oder andere Vorteile. Fragen Sie am Ende der Gehalts­verhandlung nach, ob alle Fragen geklärt sind. In der letzten Phase des Gespräches informieren Sie die Apothekenfachkraft über die weiteren Schritte im Bewerbungsprozess. Bieten Sie einen Termin für ein paar Schnupperstunden in Ihrer Apotheke an, falls Ihr Interesse weiterhin an der/m potenziellen neuen Mitarbeiter:in besteht. Die Apothekenfachkraft kann sich in dieser Zeit den Arbeitsplatz anschauen und das Team sowie einige Arbeitsabläufe vor Ort kennenlernen. So kann einfacher von beiden Seiten eine Entscheidung getroffen werden. Am Ende bedanken Sie sich für die genommene Zeit und begleiten die Apothekenfachkraft bis zum Ausgang. Jetzt verabschieden Sie sich noch.

Reflexion / Auswertung

Gehen Sie noch mal gedanklich das Gespräch und Ihre Notizen durch. Reflektieren Sie Ihre Gesprächs­führung und das Gespräch mit der Apothekenfachkraft. Was ist gut gelaufen? Was können Sie das nächste Mal verbessern? Wie hat Ihnen die Apothekenfachkraft als potenzielle/r neue/r Mitarbeiter:in gefallen? Können Sie sich die Apothekenfachkraft als neues Mitglied im Team vorstellen? Jetzt gilt es einzuordnen, ob der/die Bewerbende zum Arbeitsplatz passt.