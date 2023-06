Die Pollen- und Allergiesaison stand im Juni im Mittelpunkt der Apokix-Umfrage des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH). Befragt wurden diesmal 157 Apothekenleiterinnen und -leiter. 43 Prozent gaben an, die Saison sei weitgehend durchschnittlich verlaufen. 36 Prozent empfanden sie als leicht überdurchschnittlich, 11 Prozent als stark überdurchschnittlich. Gefragt wurde auch, ob es Lieferengpässe bei den benötigten Arzneimitteln für Allergiker:innen gab. Hier berichteten 12 Prozent der Teilnehmer:innen von Engpässen in hohem Maße, bei 27 Prozent traten sie in geringem Maß auf. 51 Prozent stuften die Engpässe als nicht wesentlich ein, 10 Prozent nahmen gar keine wahr.

Verunsicherte Patienten

Gab es aber einen Engpass, so bedeutete das für die betroffenen Apotheken meist einen erhöhten Zeit- und Beratungsbedarf: Bei 51 Prozent war dies „sehr häufig“ der Fall, bei 36 Prozent „eher häufig“. 16 Prozent erklärten, ein Austausch des nicht verfügbaren Präparats sei sehr häufig gut möglich gewesen – durch ein Ersatzpräparat mit einem anderen Wirkstoff. Bei 57 Prozent war dies eher häufig der Fall. Nur 16 Prozent konnten sehr häufig ein Ersatzpräparat mit demselben Wirkstoff finden, 48 Prozent „eher häufig“. Die betroffenen Patienten und Patientinnen reagierten allerdings oftmals unverständig, verärgert oder verunsichert (sehr häufig: 43 Prozent, eher häufig: 26 Prozent). Insgesamt 68 Prozent der Befragten sagten auch, es habe erhöhten Abstimmungsbedarf mit den Ärztinnen und Ärzten gegeben.

Bedarf häufiger über das Internet gedeckt?

Trotz allem: 96 Prozent der befragten Apothekenleiter:innen stimmten der Aussage zu, dass sie in diesem Jahr gut auf die Pollen­saison vorbereitet waren und die Patienten und Patientinnen bislang umgehend versorgen konnten. 94 Prozent halten demnach ganzjährig einen ausreichenden Bestand an Antiallergika vor. Die Hälfte der Apokix-Teilnehmer:innen hat allerdings den Eindruck, dass Allergiker:innen ihren Bedarf an Arzneimitteln häufiger über das Internet als über Vor-Ort-Apotheken decken.

Dabei setzen die Apothekenleiterinnen und -leiter selbst vor allem auf die persönliche Beratung der betroffenen Kunden und Kundinnen durch geschultes Personal. 85 Prozent bieten dies an. 48 Prozent setzen zudem auf Informa­tionsmaterialien, zum Beispiel Flyer, zur Behandlung von Menschen mit Allergien beziehungsweise deren Symptomen.

Stimmung weiter im Sinkflug

Was die allmonatliche Stimmungsabfrage betrifft, so sanken im Juni beide Indizes: Der für die aktuelle Geschäftslage lag bei nur noch 64,3 Punkten. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Minus von 48,4 Punkten. Nur 13 Prozent beurteilen ihre derzeitige Lage „eher positiv“, 39 Prozent als neutral, der Rest bewertete sie negativ. Ein Indexwert von 100 entsteht bei einer ausgeglichenen Stimmung. Bei der für die kommenden zwölf Monate erwarteten Geschäftsentwicklung sieht es noch düsterer aus: Hier liegt der Index bei 43,9 Punkten. Nur 8 Prozent erwarten eine Bes­serung, 29 Prozent glauben an eine stabile Lage. Der Rest rechnet damit, dass sich die Geschäfte schlechter entwickeln werden.