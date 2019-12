Warum sollten BAH und BPI fusionieren?

Kürzlich hatten die beiden Pharmaverbände BAH und BPI angekündigt, dass sie fusionieren wollen. Das Ziel der Fusion sei eine Erhöhung der Schlagkraft dieser Verbände, erklärte Cranz gegenüber der Apotheker Zeitung (AZ). Denn die Pharmaindustrie sehe sich derzeit mit vielen Her­aus­forderungen konfrontiert und diese würden mit Sicherheit nicht weniger. „Unsere Firmen möchten, dass wir als Verband breit in die politische Diskussion eintreten und mit starker Stimme sprechen“, so Cranz. Als Abgrenzung zu anderen Verbänden sollte die Fusion jedoch „ganz und gar nicht“ verstanden werden. Cranz betont: „Wir sind in einem sehr kooperativen Austausch mit dem Vfa (Verband forschender Arzneimittelhersteller), ebenso mit ProGenerika, auch hinsichtlich der politischen Aktivitäten.“ Dieser Austausch sei auch weiterhin sehr wichtig.

Ein wichtiges Element bei den Überlegungen zu fusionieren sei dagegen, dass BAH und BPI in etwa dieselben Pharmafirmen adressieren. Der BAH habe sich im Lauf der Zeit auch im Bereich der verschreibungspflichtigen Arzneimittel stark weiter­entwickelt und sehr viel Kompetenz in diesem Bereich angesammelt; das überlappe sich dann natürlich mit Aktivitäten des BPI. „Vor diesem Hintergrund sind in der Tat viele Aktivitäten der beiden Verbände sehr ähnlich gewesen, beide haben gleiche Ziele verfolgt und sind in die gleiche Richtung gegangen mit politisch kaum wahrnehmbaren Unterschieden“, so Cranz. „Daher ergibt es schon Sinn, dass man die Kräfte bündelt.“