AfD soll den Vorsitz übernehmen

In Sachen Arzneimittelversorgung beweist die AfD dagegen mehr Realitätssinn: „Für die Gewährleistung einer flächendeckenden und qualifizierten Versorgung mit Arzneimitteln müssen die inhabergeführten Apotheken erhalten bleiben, die mit ihrem Liefer-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsservice an 365 Tagen die Versorgung der Bürger vor Ort sicherstellen“, heißt es im Wahlprogramm. Allerdings äußerte Schneider im Interview mit der DAZ, dass er keinen Raum für eine Erhöhung des Fixhonorars sieht und zudem am Rx-Versand festhalten möchte.

Mitglieder des Gesundheitsausschusses werden wohl diese Woche benannt

Doch wieso bekommt die AfD überhaupt den Vorsitz im Gesundheitsausschuss? Wer Vorsitzender und Stellvertreter eines Ausschusses wird, handeln die Fraktionen untereinander aus. Möglicherweise war den anderen Fraktionen der Gesundheitsausschuss also weniger wichtig als andere Ausschüsse. In der vergangenen Legislaturperiode hatte die Union den Vorsitz inne – in Person von Erwin Rüddel (CDU). Sein Stellvertreter war Harald Weinberg (Linke).

Welche Abgeordneten die Fraktionen überhaupt in den Gesundheitsausschuss entsenden, wird sich wohl im Laufe dieser Woche entscheiden. Die Konstitution des Gesundheitsausschusses dürfte dann kommende Woche stattfinden.