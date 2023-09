Daumenkinos mit Gebärdensprache in Linda-Apotheken

Das Unternehmen talking hands hat sich auf die Fahnen geschrieben, bereits Kindern Inklusion als Lebensweise beizubringen. Es will die Kommunikation zwischen Kindern mit und ohne Behinderung vereinfachen, dadurch, dass sie in jungem Alter Gebärdensprache lernen. Dazu hat talking hands Daumenkinos entwickelt, die jeweils einen Ausdruck, Satz oder Begriff als Gebärde zeigen. Ihre Idee haben die Gründerinnen Maria Möller und Laura Mohn bereits in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt. Die Investor:innen der TV-Show kauften jeweils mehrere tausend Daumenkinos ein, um sie an Kitas zu verschenken.

Auch Linda-Apotheken sind von den talking-hands-Daumenkinos überzeugt und unterstützen das Unternehmen, um für das Thema rund um Gebärdensprache zu sensibilisieren, wie die Kooperation am heutigen Dienstag in einer Mitteilung informiert. Vor diesem Hintergrund starten deutschlandweit alle teilnehmenden Apotheken der Kooperation eine gemeinsame Aktion mit talking hands. Vom 14. September bis zum 31. Oktober 2023 können Kund:innen demnach gegen einen Coupon eines von acht verschiedenen Daumenkinos kostenlos in ihrer Linda-Apotheke abholen. Die Coupons sind entweder im Spezial-Beihefter der Apotheken Umschau oder auf linda.de unter der Rubrik „Linda. Hilft.“ zu finden.