Sammeln für den Bundesverband Kinderhospiz

Am 15. Februar startet eine große Spendenaktion des Marketing Vereins Deutscher Apotheker (MVDA e. V.) und der Linda AG zugunsten des Bundesverbandes Kinderhospiz. Ziel der Aktion ist, Spenden aus den Maskenverkäufen in Linda Apotheken für die Organisation zu sammeln, wie der MVDA am heutigen Donnerstag mitteilte. So könne zum Beispiel für jeden eingelösten Berechtigungsschein im Rahmen der FFP2-Maskenabgabe an Anspruchsberechtigte ein Teil als Spende auf ein eigens eingerichtetes Spendenkonto überwiesen werden. Jede Mitgliedsapotheke könne die Spendenhöhe selbstverständlich frei wählen.